Подгоревшую ротонду собираются восстановить

Как мы уже рассказывали, вечером 5 февраля в парке на месте рынка в Калуге подожгли деревянную ротонду.

Позже стало известно, что конструкцию будут восстанавливать.

- «Ротонда» обретет новую функцию и претерпит изменения облика, - рассказали в региональном Центре компетенций по вопросам городской среды «Толк». Именно эта структура устанавливала арт-объект. - Мы запускаем работы по восстановлению поврежденного сегмента конструкции, дополнительному освещению арт-объекта, проектированию зоны активного отдыха и использованию площадки для открытых выставок во внутренней части «Ротонды». Уже в марте «Ротонда» выступит презентационной площадкой для освещения проектов подготовки Калуги к 650-летию.