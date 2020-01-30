Грудной ребёнок умер в Калуге от удара о пол: вынесен приговор отцу

На днях в Калуге вынесли приговор 27-летнему мужчине. Его признали виновным по трём статьям, сообщили нам в четверг, 30 января, в прокуратуре Калужской области.

- В сентябре 2018 года молодой мужчина, пребывая в состоянии наркотического опьянения, уронил грудного сына на пол, - отмечают в ведомстве. - В результате чего наступила смерть мальчика от закрытой черепно-мозговой травмы.

Кроме того, мужчина крал вещи из магазинов Калуги, а также купил наркотик через закладку.

Виновника отправили в колонию строгого режима на три с половиной года.