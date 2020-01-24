«Рено» протаранил палатку с молоком на улице Моторной

Днём в четверг, 23 января, на улице Моторной в Калуге рядом с ярмаркой произошла авария.

Предварительную информацию по этому происшествию нам рассказали в калужском областном управлении ГИБДД. «Газель» инкассаторов ехала по Моторной и не уступила дорогу легковому «Рено». Уходя от столкновения, водитель легковушки снёс ограждение, выехал на тротуар и врезался в торговую палатку с молоком.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

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