«Мы опасаемся за их здоровье и жизнь»: зоозащитники прокомментировали похищение обезьян в Калуге

Как мы рассказывали, из центра реабилитации диких животных в Калуге украли 10 яванских макак.

- У нас действительно украли из закрытого помещения 10 обезьян, украли 2 января, украло вполне установленное лицо, имевшее доступ в помещение, как и мы, поскольку является арендатором оного, - прокомментировала информацию руководитель центра реабилитации Вероника МАТЮШИНА. - Тем более, данный гражданин допустил ряд промахов, которые позволили и обнаружить факт кражи и уличить его самого. Не буду посвящать вас в детективную историю всего новогодья, скажу лишь следующее: обезьян смогли украсть, прежде всего, по причине долгих проволочек, очень долгой работы правоохранительных органов - праздники ж. Обезьян уже на следующий день выставили на продажу на одном из ресурсов Telegram с фото, по которому мы их легко и опознали. По одной из версий, обезьяны покинули границы области, по другой - всё ещё в области, так как продать их быстро и сразу не получилось. Мы фиксируем факт кражи... Дело не закрыто, животные не найдены, и мы продолжаем опасаться за их здоровье и жизнь. Хочется надеяться, что правоохранительные органы предпримут действия по охране хранилища конфискованной контрабанды-государственной собственности.

Напомним, что в Калугу из Брянска в конце декабря привезли 60 яванских макак. Их приютили в центре реабилитации диких животных. Обезьян обнаружили брянские пограничники в одном из фургонов. Животных перевозили без еды и воды.