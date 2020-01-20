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10 дорогих обезьян украли в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2020 11:06 6 1805
10 дорогих обезьян украли в Калуге

Из центра реабилитации диких животных в Калуге украли 10 макак. В понедельник, 20 января, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Животных оценивают как минимум в 250 тысяч рублей.

- Неустановленное лицо незаконно проникло в помещение ангара и тайно похитило находившихся там на передержке 10 яванских макак, которые ранее были изъяты в Брянской области сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов, - подчёркивают в прокуратуре. - После чего злоумышленник с похищенными обезьянами скрылся с места происшествия, распорядившись ими по своему усмотрению

Виновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Как мы уже рассказывали, 60 макак привезли в Калугу в конце прошлого года.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2020 11:06 6 1805
Тэги: происшествие животные
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