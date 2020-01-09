В Калуге поселились 60 макак

31 декабря в Калугу из Брянска привезли яванских макак. Их приютили в центре реабилитации диких животных «Феникс».

Как мы рассказывали, животных обнаружили брянские пограничники в одном из фургонов. Обезьян перевозили без еды и воды.

- Обезьяны находятся на карантине и ответственном временном содержании как вещдок, - написала на своей странице в «Фейсбук» руководитель центра реабилитации Вероника МАТЮШИНА. - Дальнейшей судьбой животных будет распоряжаться Росприроднадзор. Обезьяны будут передаваться только в профильные организации-зоопарки, станции юннатов, эколого-биологические центры и зооколлекции, имеющие и условия и опыт содержания таких животных. Ни о каких частных ручках, семьях и т.п. речи и быть не может.