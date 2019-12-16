В Калугу привезут контрабандных обезьянок

В центре реабилитации диких животных «Феникс» сообщили о срочном сборе волонтеров: необходимо построить теплые вольеры для новых постояльцев- детенышей обезьян.

Животных обнаружили брянские пограничники в одном из фургонов. Зверюшек перевозили без еды и воды. Сейчас животные находятся в Брянске, но готовы приехать в калужский центр реабилитации.

Всех, кто умеет строить, ждут сегодня-завтра в «Фениксе». Ценный груз туда доставят в сопровождении полиции на днях.

Фото: центр реабилитации диких животных «Феникс».