Ребенок и две женщины пострадали в аварии под Калугой

Утром в четверг, 12 декабря, на дороге «Калуга - Перемышль - Белёв - Орёл» в районе Колюпаново столкнулись «Мазда» и «Жигули».

По предварительным данным УГИБДД по Калужской области, молодая женщина на «семёрке» ехала по правой полосе в сторону Перемышля, но, разворачиваясь с нарушением правил, врезалась в «Мазду» под управлением 47-летней женщины. В результате ДТП пострадали оба водителя и трехлетняя девочка, ехавшая в иномарке.

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», водитель «Жигулей» пыталась развернуться по пешеходному переходу. В этом месте разрыв в ограждении.

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