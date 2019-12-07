Ещё одна массовая авария в Калуге: разбиты 4 машины, пострадали 2 женщины

Вечером в пятницу, 6 декабря, массовая авария произошла на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина».

Предварительные данные по ДТП нам сообщили в УМВД по Калужской области. Около 17:15 во Мстихино водитель «Мицубиси Лансер» при перестроении в правую полосу не уступил дорогу «Киа Спортейдж». После этого столкновения «Киа» отлетела в попутные грузовики «Скания» и «Вольво».

Различные травмы получили две пассажирки «Киа». Женщинам 48 и 49 лет.

Напомним, в среду в центре Калуги грузовик протаранил 10 легковушек.