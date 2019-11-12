«Жигули» с подростком протаранили забор и перевернулись

Ночью в понедельник, 11 ноября, в Перемышльском районе вылетел с дороги и перевернулся автомобиль «Жигули». Авария произошла около 01:40 на территории деревни Поляна.

По предварительной информации ГИБДД, за рулем легковушки находился 18-летний парень. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет, протаранила забор и перевернулась. Водитель и его 15-летний пассажир попали в больницу.

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