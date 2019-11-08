Вынесен приговор водителю, сбившему насмерть женщину на окружной

В середине лета на окружной дороге в Калуге недалеко от деревни Петрово насмерть сбили женщину. Погибшая шла по пешеходному переходу, и на неё наехал водитель грузовика «Мерседес». На днях 39-летнему автомобилисту из Жуковского района вынесли приговор.
- Осужденный превысил допустимую скорость и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода, - подчеркнули в пятницу, 8 ноября, в прокуратуре Калужской области. - Подсудимый свою вину признал.
Виновника на 1 год и 10 месяцев отправили в колонию-поселение. Кроме того, в течение трех лет ему нельзя управлять транспортом.
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