Женщину насмерть сбили в Калуге

Около 18:20 во вторник, 16 июля, на окружной дороге в Калуге произошла смертельная авария.
По предварительной информации, водитель грузовика «Мерседес» не успел остановиться перед пешеходным переходом и сбил женщину, пересекавшую дорогу по «зебре».
С множественными травмами пострадавшую отвезли в больницу, однако через несколько часов она скончалась, рассказали очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
Точные обстоятельства совершения ДТП выясняют полицейские.
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