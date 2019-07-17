Женщину насмерть сбили в Калуге

Около 18:20 во вторник, 16 июля, на окружной дороге в Калуге произошла смертельная авария.

По предварительной информации, водитель грузовика «Мерседес» не успел остановиться перед пешеходным переходом и сбил женщину, пересекавшую дорогу по «зебре».

С множественными травмами пострадавшую отвезли в больницу, однако через несколько часов она скончалась, рассказали очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Точные обстоятельства совершения ДТП выясняют полицейские.

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