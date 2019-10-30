Двух пешеходов сбили в Калуге

Днём во вторник, 29 октября, две аварии с участием пешеходов произошли в Калуге.

Около 15 часов недалеко от перекрестка улиц Никитина и Луначарского сбили 72-летнего мужчину.

По предварительной информации ГИБДД, пенсионер пересекал улицу Никитина по нерегулируемому переходу, а 60-летний водитель «Киа Соул» двигался в сторону Тульского переулка.

Чуть позже на улице Платова у дома №8 под колеса «Шевроле Авео» попала 90-летняя женщина. Она переходила дорогу не по переходу. За рулем легковушки находился 26-летний мужчина.

Пострадавшие пешеходы попали в больницу.

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