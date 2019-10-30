Сотни машин застряли в пробке из-за аварии с маршруткой на мосту

Вечером во вторник, 29 октября, авария на Гагаринском мосту остановила движение в сторону Правого берега.
По предварительный данным ГИБДД, примерно в 19:17 42-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» допустил столкновение с автомобилем УАЗ, а эта машина врезалась в «Киа». Травмы в аварии получили пять пассажиров маршрутки.
Пробка в сторону Правого берега растянулась до улицы Кирова. Фото опубликовали в группе «Калуга жесть». Проехать нельзя было в течение двух часов.
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