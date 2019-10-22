Женщину сбили на улице Плеханова

Около 12 часов дня в понедельник, 21 октября, на перекрестке улиц Плеханова и Дзержинского в Калуге под колеса авто попала 44-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель «Киа» с Дзержинского поворачивал налево на Плеханова и не уступил дорогу пешеходу.

Пострадавшая женщина получила различные травмы.

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