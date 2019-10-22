Женщину сбили на улице Плеханова

Около 12 часов дня в понедельник, 21 октября, на перекрестке улиц Плеханова и Дзержинского в Калуге под колеса авто попала 44-летняя женщина.
По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель «Киа» с Дзержинского поворачивал налево на Плеханова и не уступил дорогу пешеходу.
Пострадавшая женщина получила различные травмы.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Женщина сбила подростка на переходе 22.10.2019 12:45
Бабушка погибла под колесами «Шевроле Нивы» 21.10.2019 16:41
Ещё одна авария с цементовозом: погиб 41-летний мужчина 21.10.2019 16:23
Смертельный обгон: погиб 29-летний водитель 21.10.2019 13:55
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: