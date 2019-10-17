Водитель «Жигулей» устроил массовую аварию на парковке

Днём в среду, 16 октября, три машины разбились на парковке возле спортивного комплекса на улице Ленина в Обнинске.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Жигулей» ехал по парковке, поворачивал налево и врезался в стоящий «Хендай Солярис». После этого «Жигули» выехали на газон и врезались в «Ладу Весту». В салоне «Весты» в этот момент сидел водитель. С различными травмами он попал в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.