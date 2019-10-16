Задержан водитель цементовоза, погубившего четырёх человек

Прокуратура Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на дороге между Мстихино и Киевской трассой. Как мы уже рассказывали, 15 октября в столкновении цементовоза МАН и легковых «Нивы» и «Ниссана» погибли четыре человека – водитель и пассажиры отечественной легковушки.

Прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по статье «Нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Водитель цементовоза задержан, рассказали в среду в прокуратуре области. Ему грозит до 7 лет колонии.

Напомним, по предварительной версии полиции, 27-летний водитель грузовика двигался в сторону Киевской трассы, выехал на встречную полосу и протаранил два легковых автомобиля.

Расследование сейчас продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.