Задержан водитель цементовоза, погубившего четырёх человек

Прокуратура Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на дороге между Мстихино и Киевской трассой. Как мы уже рассказывали, 15 октября в столкновении цементовоза МАН и легковых «Нивы» и «Ниссана» погибли четыре человека – водитель и пассажиры отечественной легковушки.
Прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по статье «Нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Водитель цементовоза задержан, рассказали в среду в прокуратуре области. Ему грозит до 7 лет колонии.
Напомним, по предварительной версии полиции, 27-летний водитель грузовика двигался в сторону Киевской трассы, выехал на встречную полосу и протаранил два легковых автомобиля.
Расследование сейчас продолжается.
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