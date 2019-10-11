Кража на улице Дзержинского попала на видео

В ночь на 4 октября на улице Дзержинского в Калуге с фасада салона красоты, расположенного в доме №95, украли трансформаторный блок. Он использовался для работы подсветки вывески.

Владельцы подали заявление в полицию и предоставили нам запись с камеры видеонаблюдения.

Судя по этой записи, кражу совершили двое молодых людей, которым около 20 лет.

Если вы что-либо знаете о предполагаемых преступниках, обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 112.