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Кража на улице Дзержинского попала на видео

11.10.2019 14:32 6 838 Дмитрий Ивьев

В ночь на 4 октября на улице Дзержинского в Калуге с фасада салона красоты, расположенного в доме №95, украли трансформаторный блок. Он использовался для работы подсветки вывески.

Владельцы подали заявление в полицию и предоставили нам запись с камеры видеонаблюдения.

Судя по этой записи, кражу совершили двое молодых людей, которым около 20 лет.

Если вы что-либо знаете о предполагаемых преступниках, обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 112.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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