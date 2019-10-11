Ещё одна авария с микроавтобусом чудом обошлась без жертв

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 10 октября, на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе в столкновении микроавтобуса и грузовика погибли пять человек. Ещё одна авария с микроавтобусом и фургоном произошла в этот вечер на 128 километре Киевской трассы под Малоярославцем.
По предварительным данным, они двигались в попутном направлении, и микроавтобус начал обгонять грузовик. Что конкретно произошло в этот момент и кто виноват в столкновении, пока непонятно. Это будут устанавливать инспекторы ГИБДД.
Оба водителя утверждают, что двигались по своей полосе и не перестраивались. Однако по какой-то причине микроавтобус врезался в грузовик, от чего тот перевернулся и вылетел в отбойник. В микроавтобусе находился водитель и шестеро пассажиров.
К счастью, никто не пострадал.
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