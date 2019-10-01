«Лада» намоталась на столб рядом с Калугой

Днём в понедельник, 30 сентября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, примерно в 12:20 со стороны Мстихино к трассе ехал 41-летний водитель «Лады». Он двигался в правой полосе, решил перестроиться в левую и не уступил дорогу «Рено», который ехал там в этот момент.

От удара «Рено» съехал в кювет и перевернулся, а «Лада» врезалась в столб.

Травмы в аварии получил 63-летний водитель «Рено».

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «Вконтакте», в момент аварии на дороге из-за дождя было много воды. Возможно, это могло стать одно из причин аварии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.