Тело мужчины нашли в сгоревшем сарае

В пятницу, 27 сентября, в деревне Кривское Боровского района сгорело несколько расположенных рядом друг с другом сараев. На месте пожара нашли тело 63-летнего мужчины.

- По предварительным данным, погибший использовал один из сараев в качестве жилья, также имеется информация о том, что он злоупотреблял спиртным, - рассказали в калужском региональном управлении СК.

Сейчас проводится проверка.

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