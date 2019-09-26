На Тарутинской сбили мужчину

Около 22 часов в среду, 25 сентября, пешеход попал под колеса авто на улице Тарутинской в Калуге в районе дома №105г.

По предварительным данным ГИБДД, 40-летний мужчина пересекал проезжую часть не по переходу. А 23-летний молодой человек ехал на «Шевроле» со стороны улицы Механизаторов.

Пострадавший пешеход получил различные травмы.

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