На Тарутинской сбили мужчину

Около 22 часов в среду, 25 сентября, пешеход попал под колеса авто на улице Тарутинской в Калуге в районе дома №105г.
По предварительным данным ГИБДД, 40-летний мужчина пересекал проезжую часть не по переходу. А 23-летний молодой человек ехал на «Шевроле» со стороны улицы Механизаторов.
Пострадавший пешеход получил различные травмы.
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