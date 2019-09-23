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Водитель «Лады» погиб в лобовой аварии

23.09.2019 10:12 0 453 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Водитель «Лады» погиб в лобовой аварии

Днём в воскресенье, 22 сентября, на дороге Калуга – Козельск в районе села Покровское произошла смертельная авария.

По предварительным данным ГИБДД, 51-летний водитель «Лады» примерно в 14:05 ехал со стороны Козельска, вылетел на встречную полосу и врезался «Рено». Предполагаемый виновник погиб на месте. Травмы получила 49-летняя пассажирка «Рено».

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», водитель «Лады» пытался обогнать трактор, поздно понял, что не успевает завершить маневр, возвращался в свою полосу, и машину занесло.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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