Авария со сбитым ребенком попала на видео

Как мы уже рассказывали, около 12:00 в четверг, 12 сентября, в городе Белоусово Жуковского района сбили 10-летнюю девочку.

По предварительным данным, девочка вместе с семьей пересекала проезжую часть по переходу. Водители в левой полосе остановились, чтобы пропустить пешеходов. Девочка в этот момент резко побежала, а водитель «Лады» в правой полосе не остановился.

Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения.

Девочка получила многочисленные ушибы и ссадины и попала в обнинскую клиническую больницу.

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