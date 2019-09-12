«Лада» сбила 10-летнюю девочку на переходе

12.09.2019 16:19 201 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Около 12:00 в четверг, 12 сентября, в городе Белоусово Жуковского района сбили 10-летнюю девочку.

По предварительным данным, девочка вместе с семьей пересекала проезжую часть по переходу. Водители в левой полосе остановились, чтобы пропустить пешеходов. Девочка в этот момент резко побежала, а водитель «Лады Гранта» в правой полосе не остановился.

Девочка получила многочисленные ушибы и ссадины и попала в обнинскую клиническую больницу.

По словам водителя «Гранты», он просто не заметил ребенка, который резко выскочил из-за другой машины.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.