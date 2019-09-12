«Лада» сбила 10-летнюю девочку на переходе

Около 12:00 в четверг, 12 сентября, в городе Белоусово Жуковского района сбили 10-летнюю девочку.
По предварительным данным, девочка вместе с семьей пересекала проезжую часть по переходу. Водители в левой полосе остановились, чтобы пропустить пешеходов. Девочка в этот момент резко побежала, а водитель «Лады Гранта» в правой полосе не остановился.
Девочка получила многочисленные ушибы и ссадины и попала в обнинскую клиническую больницу.
По словам водителя «Гранты», он просто не заметил ребенка, который резко выскочил из-за другой машины.
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