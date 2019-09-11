Калужанин покусал пенсионера

Во вторник, 10 сентября, на перекрёстке улиц Плеханова и Труда в Калуге 23-летний мужчина залез в автомобиль к пенсионеру. Он стал бить и кусать пожилого мужчину, хватался за руль. А затем залез в другую машину.
- Его догнали и скрутили неравнодушные люди, - пишет очевидец в группе «Калуга Жесть».
- Я видела его сегодня на Плеханова. Он по крыше прыгал, пытался повиснуть на проводах, потом железками кидался. Охрана банка его спугнула, - пишет в соцсетях Liza Simpson.
Хулигана доставили в отдел полиции.
- Он не смог объяснить мотивы своего поступка. В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении «Мелкое хулиганство», - сообщает в среду пресс-служба УМВД по Калужской области.
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