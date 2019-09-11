Погрелись у Вечного огня: полиция нашла хулиганов

Молодые люди, которые рано утром 1 сентября грелись у Вечного огня на площади Победы в Калуге, найдены. Напомним, видео опубликовали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». На нем запечатлено, как компания ребят забирается на мемориальную плиту и греется у Вечного огня. Этот поступок вызвал возмущение у многих калужан.
Стражи порядка выяснили, что это сделали четверо 19-летних юношей и одна несовершеннолетняя девушка.
- Все они являются жителями Дзержинского района. Указанные лица вызваны в органы внутренних дел для дачи объяснений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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