Полиция ищет подростков, которые грелись у Вечного огня на площади Победы

Рано утром в воскресенье, 1 сентября, на площади Победы в Калуге группа молодых людей забралась на мраморную плиту основания Вечного огня. Видео опубликовали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Этим роликом заинтересовались в полиции.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление данных лиц, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Калужской области. - В ходе полицейской проверки будет дана правовая оценка действиям молодых людей. Граждан, располагающих дополнительной информацией по указанному вопросу, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102.

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