Микроавтобус выехал под фуру – двое погибли

Как мы уже рассказывали, 4 сентября на дорогах Калужской области погибли водители «Жигулей» и «Мицубиси». Ещё одна смертельная авария произошла вечером на 99 километре Варшавского шоссе в Жуковском районе.
Первоначально столкнулись грузовик «Вольво» и легковушка «Киа». Авария была мелкая, и водители ждали на проезжей части сотрудников ГИБДД. Но вскоре эти машины на высокой скорости по встречке начал объезжал микроавтобус «Ситроен». Водитель не рассчитал свой маневр и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Мерседес».
В ДТП погибли два пассажира микроавтобуса «Ситроен» - 38 и 41 года. Ещё два человека получили травмы.
Движение по трассе некоторое время было полностью перекрыто.
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