Водитель «Мицубиси» протаранил церковь и погиб

Около 19:20 в среду, 4 сентября, на улице Ленина в Перемышле произошла авария.

По предварительной информации ГИБДД, 70-летний водитель «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением и врезался в церковь. Пожилой автомобилист скончался.

По сообщению очевидцев, мужчине стало плохо за рулем, когда он ехал в больницу.

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