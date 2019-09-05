«Жигули» протаранили «Лексус» - погиб мужчина

05.09.2019 11:43 130 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Смертельная авария произошла около 18:30 в среду, 4 сентября, на 99 километре трассы М3 «Украина».

Со слов очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ 2107 двигался в сторону Калуги на высокой скорости, не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу. Там «Жигули» лоб в лоб столкнулись с «Лексусом». Ехавший за иномаркой водитель КамАЗа попытался избежать столкновения, вывернул руль вправо и вылетел в кювет.

Водитель «Жигулей», 38-летний мужчина, погиб на месте. Он не был пристегнут ремнем безопасности и от удара вылетел на проезжую часть. Пассажир «семерки» в тяжелом состоянии попал в больницу.

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