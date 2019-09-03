«Лада» снесла мотоциклиста на Социалистической

Около 11 утра в понедельник, 2 сентября, на улице Социалистической в Калуге недалеко от больницы столкнулись «Лада» и мотоцикл «Ямаха».

По предварительной информации, 55-летний водитель легковушки ехал в сторону улицы Чичерина, поворачивал налево в карман и не уступил дорогу встречному мотоциклисту.

С различными травмами 36-летнего байкера отвезли в больницу.

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