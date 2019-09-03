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Матери утонувшего мальчика грозит уголовное преследование

03.09.2019 09:35 12 4347 Дмитрий Ивьев
Матери утонувшего мальчика грозит уголовное преследование

Как мы уже рассказывали, 2 сентября в озере Верхнее на территории Кирова нашли тело 9-летнего ребенка, пропавшего двумя днями ранее.

- Мальчик вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Там ребенок поссорился с мамой и ушел из квартиры. В поисках мальчика участвовали сотрудники следственных органов, полиции и волонтеры. На место происшествия выезжали криминалисты областного управления СК России. По видеозаписям с  камер видеонаблюдения установлено, что ребенок прогуливался по бетонным плитам озера и упал в воду. Тело мальчика опознала его мама.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам расследования действиям матери погибшего мальчика будет дана правовая оценка по уголовной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дети
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