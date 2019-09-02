Найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика

Как мы уже рассказывали, в калужском Кирове днём 31 августа пропал 9-летний мальчик. Его поиски продолжались двое суток. Вечером в понедельник, 2 сентября, стало известно, что ребенок погиб. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
- В ходе проведения розыскных и поисковых мероприятий сотрудники МОМВД России «Кировский» обнаружили в районе расположения плотины Верхнее водохранилище города Кирова тело 9-летнего мальчика, который был объявлен в розыск 31 августа, - пояснили в полиции. - При осмотре озера сотрудники полиции обратили внимание, что на поверхности водоема находится детская обувь. На место были вызваны сотрудники МЧС, которые впоследствии извлекли из воды тело ребенка.
Ранее, напомним, региональное управление Следственного комитета сообщало о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство малолетнего». По предварительной информации, днем 31 августа 9-летний мальчик вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым в один из домов Кирова. Там школьник поссорился с мамой и ушел из квартиры.
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