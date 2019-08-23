Мошенник продавал воздух по цене от 250 тысяч до 6,5 млн.

Направлено в суд уголовное дело на 40-летнего директора одного из ООО города Обнинска, сообщает в пятницу, 23 августа, УМВД по Калужской области.
Он обвиняется серии мошенничеств в особо крупном размере. Полицейские установили, что мужчина занимался риэлтерскими услугами.
- Он придумывал истории о том, что им будут заключены значимые сделки купли-продажи, но для этого ему в короткий срок необходима в долг определенная сумма денег, - говорят в ведомстве. - При этом возвращать деньги он не планировал.
Продавец воздуха был настолько убедителен, что ему удалось уговорить девять своих друзей-знакомых дать ему в долг суммы от 250 тысяч до 6,5 миллиона рублей. Общая сумма ущерба, причиненная жителям Калужской и Московской областей, составила около 19 миллионов.
Теперь по статье «Мошенничество в особо крупном размере» ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
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