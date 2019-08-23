Двухлетняя малышка выпала из окна

В пятницу, 23 августа, следственный комитет сообщил о начале проверки по факту выпадения девочки из окна в садовом товариществе под Обнинском.
21 августа малышка, которой всего один год и 10 месяцев, находилась дома с дедом. Он включил ей мультфильмы по телевизору и вышел во двор.
Через 10 минут он услышал плач внучки и поспешил к ней. Ребенка он нашел под окном кухни.
По предварительным данным, девочка пришла на кухню, залезла на ящик, стоявший около окна, с него на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Та выпала вместе с ребёнком и девочка упала на асфальтовую крошку с высоты первого этажа.
Ребёнок госпитализирован в больницу, ее состояние стабильно, сообщает следственный комитет.
- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, выяснение условий жизни малолетней, - говорят в ведомстве. - Семья ребенка характеризуется удовлетворительно. На момент происшествия родители девочки, вместе с её годовалой сестрой, уехали на приём к врачу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, родителям рекомендуется не оставлять ребенка без присмотра, отодвинуть мебель от окон, для проветривания помещения открывать форточки, а при их отсутствии откидывать створку, приоткрывая окно частично, - советуют в СК.
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