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Трагедия на Протве: отец спасал сына, но утонули оба

23.08.2019 10:14 1 3071 Елена Французова
Трагедия на Протве: отец спасал сына, но утонули оба

В среду, 21 августа, в полицию поступило сообщение, что на реке Протве в Тарусском районе утонули 63-летний мужчина и его 31-летний сын.

Их тела сотрудником МЧС удалось достать из воды лишь на следующий день.

Как нам рассказали в УМВД России по Калужской области в пятницу, 23 августа, по предварительной информации, мужчины решили искупаться в районе деревне Юрятино. Отец плыл впереди, сын – сзади. Обернувшись, отец увидел, что сын тонет, он поспешил к нему на выручку, но в итоге погибли оба.

Проводится полицейская проверка.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествия
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