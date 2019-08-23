Трагедия на Протве: отец спасал сына, но утонули оба

В среду, 21 августа, в полицию поступило сообщение, что на реке Протве в Тарусском районе утонули 63-летний мужчина и его 31-летний сын.
Их тела сотрудником МЧС удалось достать из воды лишь на следующий день.
Как нам рассказали в УМВД России по Калужской области в пятницу, 23 августа, по предварительной информации, мужчины решили искупаться в районе деревне Юрятино. Отец плыл впереди, сын – сзади. Обернувшись, отец увидел, что сын тонет, он поспешил к нему на выручку, но в итоге погибли оба.
Проводится полицейская проверка.
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