Приговор виновнику смертельной аварии вынесли 6 лет спустя

20.08.2019 16:30 961 Фото региональных УГИБДД и ГУ МЧС

Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП, спустя 6 лет после происшествия.

Как мы уже писали, ДТП произошло в Резвани в декабре 2013 года. «Восьмёрка» с двумя жителями республики Марий Эл двигалась со стороны Росвы и выехала на встречную полосу. В результате легковушка влетела в «Тагаз».

Пассажир «восьмерки» умер на месте, водитель был госпитализирован в реанимацию БСМП с переломом бедра со смещением. У водителя «Тагаза», 34-летнего калужанина, диагностировали раны мягких тканей лица, перелом ребер. Позже выяснилось, что виновник ДТП был пьян.

Водителя «восьмёрки» приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 3 года. Кроме того, он должен выплатить родственникам погибшего миллион рублей компенсации.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

То, что стало с легковушкой после столкновения.