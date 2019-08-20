Свежий глоток неадеквата: многодетный отец загнал жену и детей на эвакуатор

В понедельник, 19 августа, в группе «Калуга Жесть» появилось видео, как полицейские скручивают мужчину на улице Дзержинского в Калуге. Автор ролика поясняет, что автомобилист, требуя, чтобы ему вернули эвакуированную машину, загнал жену и троих детей на эвакуатор. Женщина, стоя на платформе эвакуатора, кричала: «Что вы творите! Я на вас заявление напишу!» Действо сопровождается детским плачем.

В УМВД России по Калужской области, куда мы обратились за комментарием, пояснили причину конфликта.

Как оказалось, 61-летний мужчина припарковал свой автомобиль под знаком «Инвалид», при этом у его машины не было соответствующих опознавательных знаков. Поэтому автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Не обнаружив своей машины на месте, многодетный отец стал неадекватно себя вести. Он загнал жену и детей на платформу другого эвакуатора, требуя вернуть его автомобиль.

- На требования сотрудников полиции прекратить свои действия он не реагировал, - добавляют в полиции.

В итоге мужчину пришлось скрутить. За неповиновение стражам порядка автомобилисту грозит штраф от пятисот рублей до одной тысячи или административный арест - до пятнадцати суток.

В настоящее время материалы административного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.