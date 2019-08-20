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Свежий глоток неадеквата: многодетный отец загнал жену и детей на эвакуатор

20.08.2019 10:54 11 2105 Елена Французова, Фото: стопкадр с видео происшествия

В понедельник, 19 августа, в группе «Калуга Жесть» появилось видео, как полицейские скручивают мужчину на улице Дзержинского в Калуге. Автор ролика поясняет, что автомобилист, требуя, чтобы ему вернули эвакуированную машину, загнал жену и троих детей на эвакуатор. Женщина, стоя на платформе эвакуатора, кричала: «Что вы творите! Я на вас заявление напишу!» Действо сопровождается детским плачем.

В УМВД России по Калужской области, куда мы обратились за комментарием, пояснили причину конфликта.

Как оказалось, 61-летний мужчина припарковал свой автомобиль под знаком «Инвалид», при этом у его машины не было соответствующих опознавательных знаков. Поэтому автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Не обнаружив своей машины на месте, многодетный отец стал неадекватно себя вести. Он загнал жену и детей на платформу другого эвакуатора, требуя вернуть его автомобиль. 

- На требования сотрудников полиции прекратить свои действия он не реагировал, - добавляют в полиции. 

В итоге мужчину пришлось скрутить. За неповиновение стражам порядка автомобилисту грозит штраф от пятисот рублей до одной тысячи или административный арест -  до пятнадцати суток. 

В настоящее время материалы административного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.


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Авторы
Елена Французова 
Фото: стопкадр с видео происшествия
Тэги: происшествия чп
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