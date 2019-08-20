Свежий глоток неадеквата: многодетный отец загнал жену и детей на эвакуатор

В понедельник, 19 августа, в группе «Калуга Жесть» появилось видео, как полицейские скручивают мужчину на улице Дзержинского в Калуге. Автор ролика поясняет, что автомобилист, требуя, чтобы ему вернули эвакуированную машину, загнал жену и троих детей на эвакуатор. Женщина, стоя на платформе эвакуатора, кричала: «Что вы творите! Я на вас заявление напишу!» Действо сопровождается детским плачем.
В УМВД России по Калужской области, куда мы обратились за комментарием, пояснили причину конфликта.
Как оказалось, 61-летний мужчина припарковал свой автомобиль под знаком «Инвалид», при этом у его машины не было соответствующих опознавательных знаков. Поэтому автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Не обнаружив своей машины на месте, многодетный отец стал неадекватно себя вести. Он загнал жену и детей на платформу другого эвакуатора, требуя вернуть его автомобиль.
- На требования сотрудников полиции прекратить свои действия он не реагировал, - добавляют в полиции.
В итоге мужчину пришлось скрутить. За неповиновение стражам порядка автомобилисту грозит штраф от пятисот рублей до одной тысячи или административный арест - до пятнадцати суток.
В настоящее время материалы административного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
|
Калужанин насмерть сбил пешехода под Сызранью и скрылся 21.06.2019 13:45
В сгоревшем доме нашли труп 21.06.2019 12:03
Стрельба в Турынино напугала калужан 18.06.2019 16:57
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: