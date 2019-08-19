Молодой водитель «Лады» перевернул машину на ровной дороге

Утром в воскресенье, 18 августа, на дороге Калуга - Козельск недалеко от Перемышля в аварии пострадал 22-летний водитель.
По предварительным данным ГИБДД, примерно в 9 утра он ехал за рулём «Лады» и не справился с управлением. Машина вылетела в правый кювет и перевернулась.
Автомобилист получил различные травмы.
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