Молодой водитель «Лады» перевернул машину на ровной дороге

Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.

Утром в воскресенье, 18 августа, на дороге Калуга - Козельск недалеко от Перемышля в аварии пострадал 22-летний водитель.

По предварительным данным ГИБДД, примерно в 9 утра он ехал за рулём «Лады» и не справился с управлением. Машина вылетела в правый кювет и перевернулась.

Автомобилист получил различные травмы.

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