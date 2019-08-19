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Пропала 54-летняя женщина

19.08.2019 12:04 0 849 Дмитрий Ивьев
Пропала 54-летняя женщина

В Обнинске ищут 54-летнюю Ларису Григорьевну СЕМАШКО. Также она может представляться фамилиями Вахрушева и Сидоренко, сообщает 19 августа поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

О местонахождении женщины неизвестно с 13 августа.

Приметы:

  • Рост – 160 см,
  • Плотного телосложения,
  • Короткие русые волосы,
  • Сине-голубая кофта с капюшоном, серые штаны, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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