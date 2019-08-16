Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 16 августа
$ 65.89 0.69
73.46 0.55
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Танцорам с улицы Кирова грозит до 7 лет колонии

16.08.2019 12:40 22 3449 Дмитрий Ивьев

Калужская полиция в пятницу, 16 августа, сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» после инцидента на перекрестке улиц Кирова и Марата в Калуге.

Как мы уже рассказывали, вечером 6 августа пять водителей остановили свои машины на проезжей части и устроили танцы. Через минуту, услышав полицейскую сирену, молодые люди поспешно уехали. При этом, судя по записи с камер видеонаблюдения, у одного из танцоров в руках был предмет, похожий на автомат.

- В ходе следствия будет установлена роль каждого из участников инцидента, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Часть вторая статьи «Хулиганство» предусматривает для виновников штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей, до пяти лет принудительных работ либо до семи лет колонии.

Ранее, напомним, сообщалось, что девятерых участников этого инцидента оштрафовали по административным статьям за различные нарушения Правил дорожного движения.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Калужский архитектор погиб в аварии 16.08.2019 15:30

В Калуге пропал 28-летний мужчина 16.08.2019 13:47

Три машины столкнулись на перекрестке 16.08.2019 12:14

Водитель «Жигулей» протаранил столб на окружной 16.08.2019 11:01

Пропавших девочек нашли живыми 16.08.2019 09:03

Народные новости
644 3
ФГН
838 3
Nika2015
1725 12
Полиграф Шариков

Комментарии читателей: 22 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
пт 23 августа, 18:00
День города Калуги 2019. Полная афиша
Калуга
ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
чт 29 августа, 08:30
Донорская акция «Поделись жизнью»
Калуга

Для детей

сб 17 августа, 09:00
Благотворительная акция "Помоги собраться в школу"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 18 августа, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
пт 23 августа, 19:00
Концертная программа «Город детства»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды
чт 22 августа, 19:00
«Летний коктейль»
Гостиные ряды
сб 17 августа, 21:00
Major-Party. Гравитация
Мажор, бар
пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр

Кино

Дора и Затерянный город
Angry Birds 2 в кино
Король Лев
Форсаж: Хоббс и Шоу
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника

ВТБ стал расчетным банком для приема карт «Мир» в Турции

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.