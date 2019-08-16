Танцорам с улицы Кирова грозит до 7 лет колонии

Калужская полиция в пятницу, 16 августа, сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» после инцидента на перекрестке улиц Кирова и Марата в Калуге.

Как мы уже рассказывали, вечером 6 августа пять водителей остановили свои машины на проезжей части и устроили танцы. Через минуту, услышав полицейскую сирену, молодые люди поспешно уехали. При этом, судя по записи с камер видеонаблюдения, у одного из танцоров в руках был предмет, похожий на автомат.

- В ходе следствия будет установлена роль каждого из участников инцидента, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Часть вторая статьи «Хулиганство» предусматривает для виновников штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей, до пяти лет принудительных работ либо до семи лет колонии.

Ранее, напомним, сообщалось, что девятерых участников этого инцидента оштрафовали по административным статьям за различные нарушения Правил дорожного движения.

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