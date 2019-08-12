Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 12 августа
$ 65.25 0.12
73.02 0.02
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

16-летняя девушка упала с балкона

12.08.2019 15:26 1 979 Дмитрий Ивьев
16-летняя девушка упала с балкона

Вечером в воскресенье, 11 августа, в Боровске из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала 16-летняя девушка. Она находится в больнице, медики оценивают её состояние, как стабильное, рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, на момент происшествия девушка находилась дома одна. Она вышла на балкон, дверь захлопнулась, и вернуться обратно пострадавшая не смогла. Она попыталась перелезть через балкон, чтобы попасть обратно в комнату, но не удержалась и упала.

Следователи проводят проверку.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Три сотрудника УФСИН погибли в аварии на дороге Калуга – Тула 12.08.2019 15:53

Пьяный водитель «Ауди» протаранил «Шкоду» 12.08.2019 12:47

Авария в Анненках: скончалась девушка, ехавшая на мотоцикле 12.08.2019 11:22

Пропала 78-летняя женщина 12.08.2019 09:18

В ГИБДД назвали места, где чаще всего происходят ДТП в Калуге 09.08.2019 16:47

Народные новости
255 4
ФГН
108 0
макс эс
2333 3
habitant

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 августа, 14:00
Освобождение Жиздры и Хвастовичей. 1943 год.
Калужская область
сб 17 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга

Для детей

пт 23 августа, 19:00
Концертная программа «Город детства»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 13:00
Буль-буль шоу тайм
Городской Досуговый центр
пн 26 августа, 12:00
Историко-краеведческий турнир "Город над красавицей Окой"
Шопинский СДК

Концерты

пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды
чт 22 августа, 19:00
«Летний коктейль»
Гостиные ряды
пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки

Кино

Однажды в… Голливуде
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Король Лев
Форсаж: Хоббс и Шоу
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»

ВТБ Пенсионный фонд начал сотрудничество с Челябинским механическим заводом

ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях

«Мой умный город» – лучшее мобильное приложение по версии журнала The Banker

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.