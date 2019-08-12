16-летняя девушка упала с балкона

Вечером в воскресенье, 11 августа, в Боровске из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала 16-летняя девушка. Она находится в больнице, медики оценивают её состояние, как стабильное, рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По предварительным данным, на момент происшествия девушка находилась дома одна. Она вышла на балкон, дверь захлопнулась, и вернуться обратно пострадавшая не смогла. Она попыталась перелезть через балкон, чтобы попасть обратно в комнату, но не удержалась и упала.
Следователи проводят проверку.
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