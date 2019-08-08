Труп мужчины нашли в загоревшейся в Калуге машине

На улице Хрустальной в Калуге в загоревшейся машине нашли тело 31-летнего мужчины. В четверг, 8 августа, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Следователи работают на месте происшествия. Пока известно только, что в авто обгорел салон.
- Выясняются все обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы, - отмечают в СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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