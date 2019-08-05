22-летний парень пропал в Калуге

В Калуге пропал 22-летний Владислав ВАСИЛЬЕВ. В понедельник, 5 августа, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». О местонахождении молодого человека неизвестно с 10 июня.

Приметы:

Татуировка на шее,

Рост – 179 см,

Худощавого телосложения.

Русые волосы,

Голубые глаза,

Белая майка, синие джинсы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.