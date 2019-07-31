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Девушка сломала ногу, пока искала в лесу грибы

31.07.2019 16:20 2 1227 Дмитрий Ивьев
Девушка сломала ногу, пока искала в лесу грибы

Как мы уже рассказывали, во вторник, 30 июля, в Сухиничском районе заблудился в лесу уже восьмой в этом месяце калужский грибник. А в Жуковском районе на днях для эвакуации девушки из леса понадобилась помощь спасателей. Об этой истории рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

- Любительницу грибов пришлось выносить из леса, - приводит ведомство слова начальника управления ГО и ЧС по городу Обнинску Сергея КРАСКО. - В лесу соседнего Жуковского района девушка сломала ногу. Дама находилась там со своим молодым человеком, но донести ее до дома самостоятельно парень был не в силах, поэтому позвонил в службу 112. Приехавшие спасатели помогли транспортировать пострадавшую и отвезли ее в больницу.

Спасатели рекомендуют перед посещением лесов предупреждать об этом родственников, брать с собой полностью заряженный телефон и надевать яркую одежду. В случае какого-либо происшествия можно звонить по телефону 112.

Уважаемые читатели, а вы любите собирать грибы? Расскажите об успехах в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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