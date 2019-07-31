Еще один грибник заблудился в лесу

31.07.2019 13:06 320

Координаторы и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Калуга» объявили срочный выезд для поиска Владимира Калинкина. 57-летний мужчина накануне, 30 июля, ушел в лес за грибами в селе Дабужа Сухиничского района и до сих пор не вернулся.

Сбор всех желающих помочь в поисках- в 15 часов в селе Дабужа, там развернут штаб. Форма одежды - мокрый лес, сообщается в группе поискового отряда.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».

