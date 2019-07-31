Пешехода насмерть сбили на Киевской трассе

Ночью во вторник, 30 июля, на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе погиб пешеход.

Авария произошла примерно в час ночи. По предварительным данным ГИБДД, 61-летний водитель «Газели» ехал в сторону Калуги и сбил насмерть 32-летнего мужчину. Погибший шёл по проезжей части по ходу движения без светоотражающих элементов на одежде.

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