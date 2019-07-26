Пять человек пострадали в ночной аварии на трассе

В ночь на пятницу, 26 июля, на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе произошла очередная авария.

По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» врезался в стоящую частично на проезжей части фуру Iveco.

Водителя «Мерседеса» и четверых его пассажиров отвезли в больницу с различными травмами. Полиция проводит расследование.

Место аварии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.