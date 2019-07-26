Пять человек пострадали в ночной аварии на трассе

В ночь на пятницу, 26 июля, на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе произошла очередная авария.
По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» врезался в стоящую частично на проезжей части фуру Iveco.
Водителя «Мерседеса» и четверых его пассажиров отвезли в больницу с различными травмами. Полиция проводит расследование.
Место аварии.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Авария в Анненках: пьяный водитель «Мицубиси» снёс мотоциклиста 26.07.2019 12:17
7-летнего мальчика сбили на велосипеде 25.07.2019 13:04
Фура раздавила «Газель» - пострадали пять человек 25.07.2019 12:04
Авария с мотоциклистом и «Кадиллаком» произошла на Киевской трассе 24.07.2019 12:41
Женщину в Калуге сбили на тротуаре 24.07.2019 11:03
Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: