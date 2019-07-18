Волонтёры всю ночь искали женщину, а она наслаждалась природой

В среду, 17 июля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что в Малоярославце пропала 32-летняя велосипедистка. Её брат обратился в полицию и к волонтёрам. Он рассказал, что его сестра уехала на велосипеде, телефон женщины выключен.
Всю ночь жители Малоярославца прочёсывали местность, где, предположительно, могла находиться велосипедистка. А рано утром в четверг, 18 июля, она сама вернулась домой.
- Женщина сообщила, что гуляла по лесу, наслаждалась природой, - рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области.
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